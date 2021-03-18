أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 / 3 / 2021 العديد من الاخبار المهمة، أبرزها اتحاد الكرة يعلن انتهاء الدورى 30 سبتمبر بعد اجتماع الأندية.

اتحاد الكرة يعلن انتهاء الدورى 30 سبتمبر بعد اجتماع الأندية

قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، بعد اجتماعها اليوم مع أندية الدورى الممتاز انتهاء الدورى هذا الموسم يوم 30 سبتمبر المقبل، على أن يستمر بنفس الوضع كما هو عليه دون مزيد من الضغط على الأندية.

المنتخب يدرس استدعاء أحمد ياسر ريان وعمرو جمال لخط الهجوم

يناقش الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، استدعاء الثنائى أحمد ياسر ريان وعمرو جمال مهاجمى فريقا سيراميكا وطلائع الجيش لمعسكر الفراعنة المقبل لتدعيم خط الهجوم،، بعد تأكد إصابه أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليونانى بشد فى العضلة الخلفية.

الأندية ترفض إقامة مباريات كأس مصر بدون الدوليين

رفضت أندية الدورى الممتاز لكرة القدم، اقتراح اللجنة التى تدير الجبلاية حاليا بإقامة مباريات كأس مصر هذا الموسم بدون اللاعبين الدوليين، حتى ينتهى الموسم الحالى بالكامل يوم 30 سبتمبر المقبل. الأهلي يعلن جاهزية أيمن وشريف طبياً لمنتخب مصر كشف مسئولو الأهلي أن الثنائي محمد شريف وأيمن أشرف جاهزين من الناحية الطبية، بعد شكواهما من إصابات خلال مباراة فريقهما ضد فيتا كلوب أمس الأربعاء، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. اتحاد الكرة يوافق على توقف الدورى أثناء أولمبياد طوكيو 2021 وافق اتحاد الكرة خلال اجتماع اليوم، على طلب أندية الدورى الممتاز وعلى رأسها إنبى، بعدم إقامة مباريات فى مسابقة الدورى خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2021، والتى تشهد مشاركة منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب. بيراميدز يهزم نامونجو بثنائية نظيفة فى عقر داره بـ"الكونفدرالية".. فيديو حقق فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز فوزًا غاليًا على نظيره نامونجو التنزانى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على ستاد "بنجامين مكابا"، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل هدف فوز بيراميدز رمضان صبحى من ركلة جزاء فى الدقيقة 71، وفى الدقيقة 85 سجل عمر جابر الهدف الثانى.

الأهلى يهزم الزمالك 27 / 20 ويتوج بطلا لكأس مصر لسيدات اليد .. صور

توج فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 / 2021 بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 20/27 ، فى المباراة التى أقيمت بينهما فى نهائى المسابقة على صالة أكتوبر الدولية فى حضور محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى .