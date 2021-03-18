7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الاربعاء 17 / 3 / 2021

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 / 3 / 2021 فى مقدمتها، المنتخب يدرس استدعاء أحمد ياسر ريان وعمرو جمال لخط الهجوم.

المنتخب يدرس استدعاء أحمد ياسر ريان وعمرو جمال لخط الهجوم

اتحاد الكرة يعلن انتهاء الدورى 30 سبتمبر بعد اجتماع الأندية

قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، بعد اجتماعها اليوم مع أندية الدورى الممتاز انتهاء الدورى هذا الموسم يوم 30 سبتمبر المقبل، على أن يستمر بنفس الوضع كما هو عليه دون مزيد من الضغط على الأندية.