شكرا لقرائتكم خبر عن الترجى التونسى يعيد محمد أبو جبل لحراسة عرين الزمالك وعواد احتياطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادى الزمالك، إعادة محمد أبو جبل للتشكيل الأساسى في مباريات الفريق المقبلة سواء على المستوى المحلى أو الأفريقي.

وسقط نادى الزمالك بهدف نظيف أمام نادى الترجى التونسى، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ليؤزم موقفه في التأهل للدور المقبل، والذى يحتاج للفوز في المباراتين المقبلتين مع هزيمة مولودية الجزائر أمام الترجى.

ويقترب محمد أبو جبل من العودة لحماية عرين الزمالك في الفترات المقبلة، وذلك بعد فترة من الغياب عن التشكيل الأساسى، والتي لعبها محمود عبد الرحيم جنش الذى انخفضت أسهمه بعد الهدف الذى سكن مرماه ويتحمل جزءا كبيرا منه أمام الترجى، خاصة أن تسديدة حمدو الهونى جاءت من مسافة كبيرة، على أن يعود محمد عواد لدكة البدلاء تحسبا لأى شيء يواه أبو جبل ويبتعد جنش عن الصورة في الفترة المقبلة.

وبعد مباريات الجولة الرابعة بدوري الأبطال، وخسارة الزمالك أمام الترجي بهدف نظيف وفوز مولودية الجزائر على تونجيث السنغالي على أرضه بنفس النتيجة، أصبح الترجي التونسي في الصدارة برصيد 10 نقاط، وخلفه مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بينما احتل الزمالك المركز الثالث برصيد 2 نقطة، ويتذيل تونجيث المجموعة برصيد 1 نقطة.