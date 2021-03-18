شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال ومروان محسن يدخلان دائرة المرشحين للانضمام للمنتخب بعد إصابة كوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش، ومروان محسن نجم الأهلى دائرة المرشحين للانضمام إلى قائمة الفراعنة استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 25 و29 مارس الجارى فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وذلك بعد إصابة أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني وصعوبة لحاقه بالمعسكر حتى الآن.

وجاء التفكير في مروان محسن أو عمرو جمال بعد إصابة كوكا بشد في الخلفية والتى تمنعه من المشاركة أمام أرسنال الإنجليزى غدا في إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي لعدم اكتمال شفائه من الإصابة العضلية التى يعانى منها.

ويعلن حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر غدا قائمة المنتخب النهائية لمباراتى كينيا وجزر القمر يومى 25 و29 مارس الجارى فى إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وأعلن الجهار الفنى لمنتخب مصر، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمى المقبل، وشملت القائمة 6 لاعبين هم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، ومحمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، وأحمد حجازى (اتحاد جده السعودى) ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليونانى) ومصطفى محمد (جالطة سراى التركي).

وأكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطنى، أنه تم مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الفيفا، موضحا أنه على تواصل مع هذه المجموعة المختارة للتنسيق حول تحديد رحلات الطيران لحضورهم للقاهرة والانضمام إلى رحلة الفريق المسافرة إلى نيروبى يوم 23 مارس.

ويدخل المنتخب معسكره المغلق بداية من 20 الشهر الجارى بانضمام اللاعبين المحليين عقب انتهاء مشاركة الأندية فى البطولات.