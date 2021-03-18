شكرا لقرائتكم خبر عن إيجابية المسحة الثانية لـ كيشو لاعب منتخب المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتيجة المسحة الثانية التى خضع لها محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة، عن إيجابية العينة، وتأكد إصابته بفيروس كورونا، حيث يخضع للعزل فى فندق الصالة التى كان يتدرب بها مع المنتخب.

وأُصيب كيشو بفيروس كورونا فور عودته من المعسكر الذى أقامه المنتخب فى المجر، حيث خضع لمسحة مع جمال عبد الحميد لاعب المنتخب، وأشرف حافظ مدربا، وجاءت النتيجة إيجابية، فقام اللاعب بإجراء مسحة أخرى بعد الخضوع لبروتوكول علاجى للاطمئنان على صحته.

وأقام منتخب المصارعة معسكرا خارجيا بالمجر فى إطار الاستعداد للبطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو يوليو المقبل، حيث هناك دورة مؤهلة للأولمبياد خلال الشهر المقبل، وكذلك بطولة أفريقية بالمغرب.

وأثبتت المسحة التى خضع لها كيشو فور الوصول من المجر عن تأكد إصابته بفيروس كورنا، وأشرف حافظ مدرب المنتخب وجمال عبد الحميد لاعب المنتخب أيضا، وخضعا لبروتوكول طبى وتم عزلهما، فقام اللاعب بإجراء مسحة جديدة لمعرفة تطورات حالته سواء بالتحسن وتحول المسحة إلى سلبية أو بإيجابيتها.

يذكر أن عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب وحسام مصطفى ومحمد إبراهيم زقلط مدربا المنتخب أصيبوا بكورونا ويخضعون للعزل فى فندق بالمجر، إلا أن حسام مصطفى تطورت حالته وتم حجزه فى أحد المستشفيات هناك بعد تدخل نرمين رفيق عضوة مجلس الإدارة، وتواصلها مع المسئولين حتى تم نقله إلى المستشفى ومتابعة حالته الصحية.