شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: غياب «الفار» حرم الأهلي من اللقب الأفريقي في 2007‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه كان يتمنى ادخال تقنية «الفار» في كرة القدم منذ زمن طويل.

وأوضح متعب في تصريحات متلفزة :«كنت أتمنى وجود الفا ر في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2007 بالقاهرة أمام النجم الساحلي».

وأكمل:«الحكم رفض احتساب ركلتي جزاء للأهلي وقام بطرد عماد النحاس، ولو الكان»الفار«حاضراً لتغير الأمر تماماً وتُوجنا باللقب».

وواصل هداف الأهلي السابق:«وقائع كثيرة للتحكيم ضد الأهلي ومنتخب مصر، منها ركلة الجزاء المحتسبة في مباراة صن داونز التي خسرها الأحمر بخماسية كذلك هدف لي في أمم أفريقيا ضد بنين وغيرها من المشاهد».

وعاد الأهلي من جمهورية الكونغو بانتصار مدوي بثلاثية على حساب فيتا كلوب الكونغولي بالجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.