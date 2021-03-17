شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يمنح يوفيتش فرصة أخيرة قبل الاستغناء عنه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من القلق بين اعضاء الجهاز الفني للفريق بعد تأزم وضع الفريق في جدول المسابقة وتواجده في مؤخرة ترتيب جدول المسابقة واستمرار مسلسل نزيف النقاط.

وتعادل الإسماعيلي مع طلائع الجيش بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما " الثلاثاء " ضمن مباريات الجولة السادسة عشر للدوري علي ارض ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري.

وطالب يوفيتش، المدير الفني للإسماعيلي من الجهاز الاداري ملخص لمباريات فريق سيراميكا كيلوباترا حتي يتثني له متابعته جيداً للوقوف علي نقاط القوة والضعف في المنافس والعمل علي تلافيها قبل المواجهة المقبلة.

ومنح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة البوسني دراجان يوفيتش اللاعبين راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة من التدريبات، في أعقاب التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما بالدورى المحلي.



ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الجمعة استعدادا للقاء سيراميكا كليوباتر مطلع أبريل المقبل ضمن مباريات الدوري الممتاز .

ومنح مجلس ادارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان رئيس النادي مهلة اخيرة للجهاز الفني بقيادة يوفيتش لتحقيق الفوز خلالها او اجراء تغييرات في الجهاز الفني لإنقاذ الفريق من كبوته.

وتراجع ترتيب الاسماعيلي للمركز السابع عشر في جدول المسابقة برصيد 11 نقطة جمعهما من 16 مباراة فضلاً عن اهتزاز شباكه 21 مرة في 16 مباراة فضلاً عن عدم احراز مهاجميه سوي 13 هدف فقط وهي الارقام التي اعتبرتها جماهير الاسماعيلية ونجومه السابقين لاتتناسب مع اسم وتاريخ قلعة الدراويش.