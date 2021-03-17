شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يهزم فالكاو في جالاتا سراي.. الأناكوندا يرتفع سعره إلى 3 ملايين يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق والمنتخب الوطني وفريق جالاتا سراي، منذ قدومه للدوري التركي والقناص المصري ارتقى في كل شئ من حيث الأداء، والقيمة التسويقية العالمية.

ووفقا لموقع لما نشره موقع fotomac التركي، مصطفى محمد ارتفعت قيمته التسويقية ما يقرب الضعف، أثناء تواجد اللاعب في الزمالك كانت قيمته التسويقية العاليمة على موقع Transfermarkt المتخصص في شؤون في أسعار اللاعبين على مستوى العالم، 2 مليون يورور ونصف، والآن أصبح عقب انضمامه لصفوف الفريق الأصفر والأحمر، 5 مليون يورو ونصف.

وقال التقرير أن مصطفى محمد تفوق على نجم الفريق فالكاو الذي انخفضت قميته التسويقية مليون يورو ونصف، بعدما كان 3 مليون ونصف يورو، ولكن الآن أصبح 2 مليون ونصف .

وكان فريق جالاتا سراي المحترف في صفوفه النجم مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطني والمعار من نادي الزمالك، حقق فوزا هاما على نظيره قيصري سبور بثلاثة أهداف دون مقابل، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر الدوري التركي الممتاز، والذي يقام على أرض ملعب استاد قيصر أتاتورك.

ونجح رادميل فالكاو في تسجيل هدف التقدم لفريقه جالاتا سراي عند الدقيقة 44 خلال مباراة قيصري سبور خلال الجولة 30 من عمر الدوري التركي الممتاز والذي أقيم على أرض ملعب استاد قيصر أتاتورك، وأضاف هنري أونيكورو الهدف الثاني والثالث لفريق جالاتا سراي عند الدقيقة 83 و98 من عمر الشوط الثاني، ليرفع رصيد فريقه عند النقطة 61 خلفا للفريق بشكتاش المتصدر لجدول المسابقة برصيد 63.

حاول مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي اليوم تهديد مرمى قيصري سبور خلال اللقاء الذي جمعهما في الشوط الأول ونجحت دفاعات قيصري سبور في الحد من خطورة الأناكوناندا المصري خلال مجريات الشوط الأول، وهرب مصطفى محمد في كرة وحيدة سددها بقوة من خارج مربع العمليات ولكن مرت بسلام على مرمى قيصري سبور.

وأضاع فريق قيصري سبور فرصة الهدف الأول بعدما انفرد أحد اللاعبين من وسط الملعب بحارس مرمى جالاتا سراي ولكن لاعب الفريق صاحب الأرض فشل في وضعها بالشباك بعدما رواغ الحارس وابتعد عن خط المرمى واتجه لخط الضربة الركنية.