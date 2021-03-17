شكرا لقرائتكم خبر عن عمل خيري من لاعبي بيراميدز فى تنزانيا (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق لاعبو وإدارة نادي بيراميدز على القيام بعمل خيري خلال وجود البعثة في تنزانيا عن طريق تقديم مبلغ مالي لإنهاء عملية فرش أحد المساجد في مدينة دار السلام.

وحقق فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز فوزًا غاليًا على نظيره نامونجو التنزانى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على ستاد "بنجامين مكابا"، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل هدف فوز بيراميدز رمضان صبحى من ركلة جزاء فى الدقيقة 71، وفى الدقيقة 85 سجل عمر جابر الهدف الثانى.

بهذا الفوز يعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ونكانا الزامبى ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.