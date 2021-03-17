شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية للهلال السعودي قبل موقعة القادسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضربة موجعة، قبل مواجهة القادسية، المقرر لها السبت المقبل، على ملعب الملك فهد بن فيصل، ضمن مباريات الجولة 24، من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت الصحيفة، إن عبدالله الحمدان، مهاجم نادي الهلال، سيغيب عن مواجهة فريقه القادمة أمام القادسية؛ بسبب الإصابة.

ومن المنتظر أن يعود الحمدان، للمشاركة مع الهلال، في مواجهة الاتحاد، يوم 9 أبريل المقبل، بعد التوقف الدولي، ضمن مباريات الأسبوع 25، من منافسات دوري المحترفين.