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ضربة قوية للهلال السعودي قبل موقعة القادسية

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أحمد رضا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية للهلال السعودي قبل موقعة القادسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة "" ، تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضربة موجعة، قبل مواجهة القادسية، المقرر لها السبت المقبل، على ملعب الملك فهد بن فيصل، ضمن مباريات الجولة 24، من منافسات دوري كأس الأمير للمحترفين.

وقالت الصحيفة، إن عبدالله الحمدان، مهاجم نادي الهلال، سيغيب عن مواجهة فريقه القادمة أمام القادسية؛ بسبب الإصابة.

ومن المنتظر أن يعود الحمدان، للمشاركة مع الهلال، في مواجهة الاتحاد، يوم 9 أبريل المقبل، بعد التوقف الدولي، ضمن مباريات الأسبوع 25، من منافسات دوري المحترفين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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