شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تمنع رونالدو من الرحيل عن يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، عن تطور جديد في مستقبل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، في الاستمرار أو الرحيل، في الميركاتو الصيفي القادم.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن إدارة يوفنتوس تخطط لبيع كريستيانو رونالدو، نظرًا لكبر سنه بالإضافة إلى راتبه الكبير، ويعاني النادي من أزمة اقتصادية بسبب فيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة، أن هناك 3 أسباب تمنع كريستيانو رونالدو من الرحيل عن يوفنتوس في نهاية الموسم الجاري، موضحة أن السبب الأول هو أن الأندية الأخرى ليس لديها القدرة على دفع 30 مليون يورو راتباً سنوياً لكريستيانو، بسبب الأزمات المالية التي تعاني منها الفرق نتيجة فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن السبب الثاني، هو انخفاض قيمة الضرائب في إيطاليا، لأنه يسمح للعاملين غير الإيطاليين بدفع 100 ألف يورو كضرائب على الأموال المكتسبة من أماكن أخرى.

واختتم التقرير إلى أن إيرادات يوفنتوس تزداد من الرعاية والإعلانات بسبب تواجد كريستيانو رونالدو.