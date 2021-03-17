شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو غاضب من تصريحات كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف شريف فاروق، وكيل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن رد فعل الأخير بعد خسارة الزمالك بالأمس أمام الترجي التونسي.

وأكد فاروق في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن باتشيكو في حالة غضب شديدة من تصريحات الفرنسي باتريس كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأمس والتي أكد فيها أن الفريق في حالة بدنية وفنية ضعيفة.

وشدد وكيله على أن باتشيكو تابع تصريحات كارتيرون بعد اللقاء وعبر عن غضبه التام مما قاله والانتقادات التي خرجت منه للجهاز الفني السابق للزمالك.