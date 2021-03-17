شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار من التعاون السعودي بعد رحيل كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تكفَّل عبدالعزيز الحميد، العضو الذهبي لنادي التعاون، بمضاعفة مكافآت لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، احتفالًا بتأهلهم إلى نصف نهائي كأس الملك، بعد الفوز على القادسية 2ـ1 أمس الأول.

وقالت صحيفة «الرياضية» السعودية إن الحميد أبلغ إدارة النادي بصرف مكافأة مالية استثنائية للاعبين، تقديرًا لجهودهم في المباراة، ولتحفيزهم على مواصلة الانتصارات خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العضو الذهبي وعد لاعبي فريق التعاون بمضاعفة المكافأة مجددًا في حال الوصول إلى نهائي الكأس.

يذكر أن التعاون كان قد أعلن مؤخرًا عن فسخ التعاقد مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون ورحيله لتدريب نادي الزمالك، إلى جانب تعاقد النادي السعودي مع الصربي نيستور آل مايسترو بدلًا منه.