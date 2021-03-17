شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ناري بين ليفربول وبرشلونة على موهبة إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالي، أن نادي ليفربول ينوي مزاحمة برشلونة، على ضم باستوني نجم فريق إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة، إن ليفربول يستهدف الحصول على خدمات باستوني، إلى جانب برشلونة، وبايرن ميونيخ، وعدد آخر من أندية أوروبا.

وشددت على أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، يتبقى له عامين في عقده مع إنتر، رغم ذلك، يظل ضمن المطلوبين في القارة العجوز.

يذكر أن إنتر ميلان يعاني من أزمة مالية طاحنة قد يفكر بجدية في بيع العديد من النجوم في الميركاتو الصيفي المقبل لتوفير سيولة مالية للإنفاق على الفريق في الموسم القادم.