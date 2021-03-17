شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب بسرعة تجهيز حازم إمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، من الجهاز الطبى، سرعة، تجهيز حازم إمام ظهير أيمن الفريق بعد تعرضه للإصابة خلال الفترة الماضية.

وطلب المدير الفني الفرنسي من الجهاز المعاون له، وضع برنامج تأهيلى للاعب، تمهيداً للمشاركة في المباريات القادمة.

كان الزمالك قد خسر أمس أمام الترجي التونسي، بهدف دون رد، على استاد القاهرة، فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، حيث يقبع الأبيض فى المركز الثالث بنقطتين بفارق 6 نقاط عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني.