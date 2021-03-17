شكرا لقرائتكم خبر عن طلب عاجل من إدارة الزمالك للمدرب كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالبت إدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بإعداد تقرير كامل عن أسباب الخسارة من الترجي التونسي.

وعلم "المصري اليوم"، أن إدارة القلعة البيضاء طلب من الجهاز الفني للفريق توضيح حول المشاكل والأزمات بين اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.

كان الزمالك قد خسر أمس أمام الترجي التونسي، بهدف دون رد، على استاد القاهرة، فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، حيث يقبع الأبيض فى المركز الثالث بنقطتين بفارق 6 نقاط عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني.