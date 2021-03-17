شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أحمد توفيق و محمد حمدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن الثنائي أحمد توفيق ومحمد حمدي، لاعبا الفريق تعرضا للإصابة خلال مباراة الفريق مع نامونجو التنزاني في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق بيراميدز الفوز على نامونجو بهدفين نظيفين، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.

وقال طبيب بيراميدز أن توفيق يعاني من شد في العضلة الخلفية وسيغيب على إثرها لمدة أسبوع عن الملاعب للعلاج والتأهيل، على أن يجري أشعة لمعرفة مدى قوة الإصابة.

أضاف المنيري بأن محمد حمدي يعاني من إصابة قوية في منشأ العضلة الأمامية اليسرى تعرض لها في اللقاء ويحتاج لعلاج وتأهيل لمدة 10 أيام بسبب تلك الإصابة، على أن يجري أشعة هو الآخر خلال الساعات المقبلة.