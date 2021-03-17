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إصابة كورونا جديدة فى إنتر ميلان

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أحمد رضا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جديدة فى إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، إصابة حارس مرماه، السلوفيني سمير هاندانوفيتش بفيروس كورونا المستجد، ليتأكد غيابه عن مواجهة النيراتزوري أمام ساسولو، والتي تقام السبت المقبل في الجولة الثامنة والعشرين من منافسات .

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي: " نتائج اختبار هاندانوفيتش إيجابية لـ كوفيد 19 بعد الاختبار الذي أجراه النادي اليوم، حارس مرمى النيرازوري موجود بالفعل في الحجر الصحي بمنزله".

وستكون مواجهة ساسولو هي الأولى التي يغيب عنها هاندانوفيتش في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد أن شارك في جميع المباريات الـ27 السابقة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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