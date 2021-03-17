شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة كورونا جديدة فى إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، إصابة حارس مرماه، السلوفيني سمير هاندانوفيتش بفيروس كورونا المستجد، ليتأكد غيابه عن مواجهة النيراتزوري أمام ساسولو، والتي تقام السبت المقبل في الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي.

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي: " نتائج اختبار هاندانوفيتش إيجابية لـ كوفيد 19 بعد الاختبار الذي أجراه النادي اليوم، حارس مرمى النيرازوري موجود بالفعل في الحجر الصحي بمنزله".

وستكون مواجهة ساسولو هي الأولى التي يغيب عنها هاندانوفيتش في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد أن شارك في جميع المباريات الـ27 السابقة.