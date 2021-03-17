شكرا لقرائتكم خبر عن إنزاجي يعلن تشكيل لاتسيو لمواجهة بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق لاتسيو الإيطالي، تشكيل مواجهة بايرن ميونخ في اللقاء الذي ينطلق في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "آليانز آرينا" في إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

جاء تشكيل لاتسيو كالتالي:

حراسة المرمي: بيبي رينا.

خط الدفاع: لازاري - أتشيربي - رادو - ماروسيتش.

خط الوسط: ميلينكوفيتش-سافيتش - إسكالانتي - لويس ألبيرتو.

خط الهجوم: محمد فارس - خواكين كوريا - موريكي.