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إنزاجي يعلن تشكيل لاتسيو لمواجهة بايرن ميونخ

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق لاتسيو الإيطالي، تشكيل مواجهة بايرن ميونخ في اللقاء الذي ينطلق في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "آليانز آرينا" في إياب دور الستة عشر من مسابقة .

جاء تشكيل لاتسيو كالتالي:

حراسة المرمي: بيبي رينا.

خط الدفاع: لازاري - أتشيربي - رادو - ماروسيتش.

خط الوسط: ميلينكوفيتش-سافيتش - إسكالانتي - لويس ألبيرتو.

خط الهجوم: محمد فارس - خواكين كوريا - موريكي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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