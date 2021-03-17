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فليك يعلن تشكيل بايرن ميونخ أمام لاتسيو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن هانز فليك المديرالفني لفريق بايرن ميونخ الألماني ، تشكيل الفريق لمواجهة لاتسيو في اللقاء الذي ينطلق في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "آليانز آرينا" في إياب دور الستة عشر من مسابقة .

تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمي: ألكسندر نوبل.

خط الدفاع: بافارد - جيروم بواتينج - ديفيد ألابا - لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: ليون جوريتسيكا - جوشوا كيميتش - ليروي ساني.

خط الهجوم: توماس مولر - سيرج جنابري - ليفاندوفسكي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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