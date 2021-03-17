شكرا لقرائتكم خبر عن فليك يعلن تشكيل بايرن ميونخ أمام لاتسيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن هانز فليك المديرالفني لفريق بايرن ميونخ الألماني ، تشكيل الفريق لمواجهة لاتسيو في اللقاء الذي ينطلق في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "آليانز آرينا" في إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمي: ألكسندر نوبل.

خط الدفاع: بافارد - جيروم بواتينج - ديفيد ألابا - لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: ليون جوريتسيكا - جوشوا كيميتش - ليروي ساني.

خط الهجوم: توماس مولر - سيرج جنابري - ليفاندوفسكي.