شكرا لقرائتكم خبر عن إرجاء تسمية مُضيْف «خليجي 25» للشهر المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرجأ اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الأربعاء، حسم تسمية الدولة المضيفة للنسخة المقبلة من كأس الخليج «خليجي 25» إلى اجتماع لرؤساء الاتحادات الذين يمثلون الجمعية العمومية للاتحاد، على أن يعقد خلال شهر، فيما تمسك العراق باستضافة مدينة البصرة للنهائيات.

وقال الاتحاد الخليجي خلال بيان: اطلع المكتب التنفيذي خلال اجتماع ترأسه الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني على تقرير لجنة دراسة ملفات استضافة خليجي 25 الذي قدمه جاسم الشكيلي نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة دراسة الملفات الخاص باستضافة كأس الخليج، وأوصى بعقد اجتماع لرؤساء الاتحادات خلال شهر واحد لاتخاذ القرار النهائي بتسمية البلد المنظم لخليجي «25».

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد تقدم بطلب استضافة البطولة في البصرة، بيد أن صعوبات أمنية قد تقف حائلاً دون موافقة الاتحاد الخليجي، ما يرجح إقامة البطولة في قطر للمرة الثانية توالياً بعدما استضافت النسخة الماضية في ديسمبر 2019، حيث تقدم الاتحاد القطري بملف بديل في حال عدم قدرة البصرة على توفير معايير الاستضافة.

وقال الشكيلي: ارتأى المكتب التنفيذي منح مهلة إضافية للاتحاد العراقي، القرار لم يتخذ بعد، نحن في لجنة دراسة الملفات رفعنا توصية والحسم سيكون خلال اجتماع لرؤساء الاتحادات، الملف الوحيد الذي تمت مناقشته هو الملف العراقي، لكن حسب النظام الأساسي هناك دولة تتقدم بصفة بديل وهي قطر.

لكن مسؤولاً في الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي قال إن جميع رؤساء الاتحادات الخليجية أكدوا دعمهم وتضامنهم مع استحقاق العراق في استضافة البطولة، معتبراً أن ما ذهبت إليه بعض وسائل الإعلام بعدم إمكانية إقامتها في البصرة جنوب البلاد غير وارد.

وذكر نائب رئيس الهيئة المؤقتة شامل كامل في لقاء عبر القناة الإعلامية للهيئة الأربعاء: أكد رؤساء الاتحادات الخليجية في اجتماعهم دعمهم لملف استضافة العراق، طلبنا أن يكون حسم الأمر من خلال اجتماع رؤساء الاتحادات، والآن تخطينا المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج وكذلك اللجنة المكلفة بزيارة البصرة، وسيصدر قرار لمصلحة العراق خلال شهر، وأستطيع القول إن خليجي 25 في العراق.

وحول ما تناولته بعض وسائل الإعلام بخصوص البيان الذي أكدت فيه اللجنة المكلفة لزيارة العراق والوقوف على مدى استعدادات استضافة البطولة بعدم إمكانيتها زيارة العراق وإقامة البطولة لأسباب أمنية أوضح كامل: هذا الكلام غير وارد.

وأثنى نائب رئيس الهيئة المؤقتة على الدور المؤثر الذي اضطلع به رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم في هذا الاتجاه.

وتأجلت زيارة وفد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج إلى العراق المقررة في يناير الماضي إلى مدينة البصرة الجنوبية التي تشهد اضطرابات أمنية، لأسباب غير معلنة. وحمّل وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال الهيئة المؤقتة أسباب ذلك، لارتكابها خطأ إدارياً يتعلق بمنح سمات الدخول إلى أعضاء الوفد حسب قوله.

ويطمح العراق لاستضافة بطولة كأس الخليج للمرة الثانية بعد الأولى التي استضاف فيها النسخة الخامسة عام 1979 في العاصمة بغداد وتوج بلقبها العراق. وحدد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج ديسمبر المقبل أو يناير عام 2022 موعداً لإقامة خليجي 25.