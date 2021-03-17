شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواصل انطلاقته القوية في الكونفدرالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل بيراميدز المصري، وصيف بطل النسخة الأخيرة، انطلاقته القوية محققاً فوزه الثاني توالياً عندما تغلب على مضيفه نامونغو التنزاني 2-صفر الأربعاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات (ثمن النهائي) لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام، انتظر بيراميدز حتى الدقيقة 71 ليفتتح التسجيل عبر رمضان صبحي من ركلة جزاء، إثر عرقلة البديل محمد فاروق داخل المنطقة، وأضاف عمر جابر الهدف الثاني (84).

وكان بيراميدز الذي خسر المباراة النهائية العام الماضي أمام نهضة بركان المغربي صفر-1، ضرب بقوة في الجولة الأولى عندما أكرم وفادة ضيفه نكانا الزامبي بثلاثية نظيفة.

وانفرد بيراميدز مؤقتاً بالصدارة برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام شريكه السابق الرجاء البيضاوي المغربي الذي يحل ضيفاً على نكانا.

وتقدم مسؤولو بيراميدز قبل انطلاق المباراة بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي "كاف" ضد نادي نامونغو والمنظمين، بعد تعرض بعثته لموقف غريب، حيث فوجئ أفرادها برش مادة بيضاء غريبة على ملابس اللاعبين قبيل وصولهم إلى الملعب، أصابتهم بذعر شديد وحكة في أجسادهم ما أصاب الجميع بذعر شديد، بحسب بيان رسمي صادر عن النادي المصري.

وتقدمت البعثة المصرية بشكوى لمراقب المباراة والمنسق العام الذي عاين الغرفة، وبعد تأكده من وجود المادة البيضاء الغريبة على الملابس أعطى أوامره بفتح غرفة ملابس أخرى للفريق ليستعد فيها لخوض المباراة، وطلب من مسؤولي البعثة كتابة مذكرة رسمية وشكوى وتقديمها للكاف.

واضطرت البعثة قبل المباراة إلى غسل الملابس والقمصان لتطهيرها من المادة الغريبة، ولاحقاً وضعت على أرضية الملعب بهدف تعريضها لأشعة الشمس. وأثبت المراقب الواقعة في تقريره وسمح لفريق بيراميدز بتغيير الزي المتفق عليه فارتدى اللونين الأبيض والأسود، بدلاً من اللون الأسود.