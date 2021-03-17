شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يوقع عقوداً احترافية مع 11 لاعباً من أكاديمية الكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبرم نادي الجزيرة عقوداً احترافية مع 11 من لاعبيه خريجي أكاديمية الكرة بعد حصولهم على شهادة التخرج، ليخطوا بذلك أولى خطواتهم في مسيرتهم الرياضية ويصبحوا مستعدين للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم.

وأكد النادي أنه يواصل تطبيق سياسته في الاعتماد على اللاعبين الصغار، ودعم المواهب المحلية، وتطعيم الفريق الأول بعناصر مميزة من الأكاديمية، وهي السياسة التي أثبتت نجاحها بالنظر إلى وجود الجزيرة حالياً في صدارة ترتيب جدول دوري الخليج العربي، ومنافسته على اللقب الغائب منذ عام 2017.

وقال مادس ديفيدسن المدير الرياضي للجزيرة: أكاديمية الجزيرة تملك سجلاً رائعاً في تطوير اللاعبين الصغار وصولاً إلى الفريق الأول والمنتخبات الوطنية، وهو ما يعتبر من أهم العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم عمل أي أكاديمية، فعلى سبيل المثال في مباراتنا أمام شباب الأهلي كان 13 من أصل 20 في قائمة المباراة هم لاعبون تدرجوا عبر المراحل السنية لأكاديمية الجزيرة.

وبصفتها إحدى أقوى أكاديميات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط، فقد دخلت أكاديمية الجزيرة في شراكة مع برنامج تطوير المواهب الخاضع لإشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والذي يهدف إلى تطوير اللاعبين الصغار والاعتراف بالأكاديميات صاحبة الأداء المميز في تخريج اللاعبين الصغار إلى الفريق الأول بأنديتها.

وقال علي الحمادي الرئيس التنفيذي لنادي الجزيرة: تهدف رؤيتنا لترسيخ النادي وجهة أساسية لمواهب كرة القدم في جميع أنحاء دولة الإمارات من خلال زرع الانتماء وعشق الكيان وتطوير اللاعبين لتمكينهم من خوض المنافسات على أعلى المستويات محلياً ودولياً، وكذلك تهيئتهم ليكونوا أفراداً صالحين في المجتمع من خلال تسليحهم بالعلم والمعرفة.

وأضاف الحمادي: نعمل مع شركائنا لنساعد خريجي الأكاديمية على بدء مسيرتهم الاحترافية بمنحهم عقوداً احترافية تساهم في بداية مرحلة حقيقية لهم واستثمار مكاسب الأكاديمية إقليمياً وقارياً.

ومنذ أن فتحت أبوابها في يوليو من عام 2004، استمرت أكاديمية الجزيرة في تخريج اللاعبين إلى الفريق الأول في النادي والمنتخبات الإماراتية، فخلال السنوات الثلاث الماضية فقط نجحت أكاديمية الجزيرة في تقديم 17 لاعباً للفريق الأول، منهم ستة على الأقل يظهرون في التشكيل الأساسي للفريق بانتظام. كما يظهر أداء الأكاديمية جليّاً بالنظر إلى المنتخبات الوطنية من الناشئين إلى المنتخب الأولمبي، حيث تضم حالياً 24 لاعباً تخرجوا في أكاديمية الجزيرة، بالإضافة إلى سبعة لاعبين آخرين في المنتخب الوطني الأول.

ويقول وائل السيسي المدير الفني لأكاديمية الجزيرة: تفخر أكاديمية الجزيرة لكونها تمتلك أعلى نسب تقديم اللاعبين من الأكاديميات للفريق الأول في دولة الإمارات، فبينما يجب على كل أكاديمية تصعيد لاعبين إلى الفريق الأول بمتوسط 1.5 لاعب في الموسم فقد وصل هذا المتوسط في الجزيرة إلى 3.7 لاعب، وهو ما يعتبر أعلى من أي ناد آخر في الدولة.