ترتيب مجموعتي الأهلي والزمالك في إفريقيا بعد فوز الأحمر وخسارة الأبيض.. وفرص تأهلهما

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي فوزاً غالياً على حساب مضيفه فيتا كلوب الكونغولي بثلاثة أهدف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بالكونغو، الثلاثاء، بمنافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 7 بينما تجمد رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة الأولى، حقق سيمبا التنزاني فوزاً كبيراً على ملعبه بثلاثية نظيفة على حساب المريخ السوداني.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، قبل جولتين على نهاية دور المجموعات:

سيمبا التنزاني في الصدارة برصيد 10 نقاط

الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط

فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط

المريخ السوداني في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة

سيناريوهات تأهل الأهلي بعد الفوز على فيتا كلوب

السيناريو الأول: جمع 3 نقاط فقط، بالفوز في أي مباراة من المباراتين المقبلتين إما على المريخ في السودان في الجولة المقبلة أو على سيمبا في القاهرة بالجولة الختامية، وقتها سيرتفع رصيد الأهلي للنقطة العاشرة ويتأهل لربع النهائي، فسيكون هو أقصى عدد من النقاط يصل إليه فيتا أيضاً وتفصل المواجهات المباشرة في تأهل بطل مصر.

السيناريو الثاني: جمع نقطتين فقط، بالتعادل أمام المريخ في السودان وسيمبا بالقاهرة، وقتها سيرتفع رصيد الأهلي لـ 9 نقاط، ولكن بشرط عدم فوز فيتا كلوب على سيمبا في المباراة المقبلة.

السيناريو الثالث: جمع نقطة وحيدة فقط، بالتعادل في إحدى مباراتيه أمام المريخ في السودان وسيمبا في القاهرة، والخسارة في الأخرى، وقتها سيرتفع رصيد الأهلي للنقطة الثامنة ويتأهل بشرط فوز سيمبا بتنزانيا على فيتا كلوب.

موقف صعب للزمالك

على الجانب الأخر، خسر الزمالك أمام الترجي بهدف نظيف باستاد القاهرة الدولي ليتأزم موقفه بشكل أكبر في التأهل، بينما فاز مولودية الجزائر على تونجيث السنغالي على أرضه لينفرد بوصافة المجموعة.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الرابعة بدوري الأبطال:

الترجي التونسي في الصدارة برصيد 10 نقاط.

مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

الزمالك في المركز الثالث برصيد 2 نقطة.

تونجيث في المركز الرابع برصيد 1 نقطة.

فرص تأهل الزمالك

بعد خسارة الزمالك في الجولة الرابعة، تصعبت مهمة صعوده إلى الدور القادم، ولكنها ليست مستحيلة، وسيحتاج إلى مساعدة الترجي له لضمان الوصول إلى ربع النهائي.

الزمالك سيدخل المباراتين المتبقيتين له بشعار لا بديل عن الفوز للتأهل، إذ يحتاج الزمالك إلى الفوز على مولودية الجزائر في الجزائر، ثم الفوز على تونجيث في القاهرة، ولكن هذا ليس كافيًا فقط للزمالك أن يتأهل.

في حال فوز الزمالك في المباراتين المتبقيتين سيصل إلى النقطة الثامنة ويتساوى مع مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني، الذي يحتاج إلى نقطة وحيدة فقط من مباراتين ليضمن الوصول إلى ربع النهائي، ولتأهل الزمالك يجب أن يخسر الفريق الجزائري أمام الترجي في المباراة الأخيرة ليتأهل الفارس الأبيض، بسبب فارق المواجهات المباشرة بين الفريقين.