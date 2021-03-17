كأس أوروبا 2020: الاتحاد القاري يريد حضورا جماهيريا في كل المدن المضيفة

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لوزان (سويسرا) : لا يريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة كأس أوروبا 2020، المؤجلة إلى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا، دون حضور جماهيري، وسيعدّل في نهاية نيسان/أبريل المقبل خطته الأولية، المتضمنة 12 مدينة مضيفة في 12 دولة، بحال عدم تمكن بعضها من استضافة المتفرجين، بحسب ما ذكر الثلاثاء.

قالت المنظمة القارية لوكالة فرانس برس "إذا اقترحت مدينة أحد السيناريوهات داخل أبواب موصدة"، فان المباريات التي كانت ستستضيفها "قد" تنقل "إلى مدن أخرى قادرة على استقبال الجماهير".

وكان رئيس الاتحاد القاري السلوفيني ألكسندر تشيفيرين قد أكد الأحد لصحيفة سبورتسكي نوفوستي الكرواتية ان مباريات كأس أوروبا المقررة بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو، لن تقام "أمام مدرجات خالية".

تابع "كل المضيفين يجب أن يضمنوا حضور الجماهير"، فيما كان الاتحاد القاري ينظر في أربع خيارات للمدن المضيفة: مدرجات ممتلئة، بين 50 و100% من السعة، بين 20 و30% من السعة، أو داخل أبواب موصدة".

وفيما منع تفشي النسخ المتحوّرة من كورونا أي تخفيض للتدابير الاحترازية في أوروبا، فان هذه المتطلبات قد تؤدي إلى اقامة البطولة القارية "في 10 أو11 دولة" بحسب تشيفيرين.

ومنح الاتحاد الاوروبي المدن المضيفة حتى 7 نيسان/أبريل لـ"تقديم السيناريو الخاص بها" ويعتزم اتخاذ قرار "على أبعد تقدير" خلال اجتماع لجنته التنفيذية في 19 نيسان/أبريل، عشية الجمعية العمومية السنوية المقررة في مونترو.

وكانت الاستضافة المقبلة معقدة أصلا من الناحية اللوجستية قبل ظهور كورونا على الساحة، ليضيف الاخير مزيدا من التحديات على نسخة يحوم الشك حول اقامتها في 12 دولة.