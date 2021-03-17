ليبرون جيمس يشتري اسهما في نادي ريد سوكس للبيسبول

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





لوس انجليس: اشترى نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس اسهما في نادي بوسطن ريد سوكس الاميركي للبيسبول وفي سباقات ناسكار الاميركية، ليضيفها الى اسهم يملكها في نادي ليفربول الانكليزي لكرة القدم.

وبات جميس الذي قاد ليكرز إلى احراز لقب بطل الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة الموسم الماضي وشريكه رجل الاعمال مافريك كارتر، شريكين لمجموعة "فينوي سبورتس غروب" مالكة ليفربول بحسب ما اعلنت وسائل اعلام اميركية مثل "بوسطن غلوب"، يو اس اي توداي" و"اي اس بي ان".

ويملك جيمس (36 عاما) ما نسبته اثنين في المئة من اسهم ليفربول، لكن شراكته الجديدة مع "فينوي" سترفع من هذه النسبة، إلى حصة في ريد سوكس، شركة إدارة رياضية، شبكة نقل رياضية وفريق راوش فنواي رايسينغ في ناسكار.