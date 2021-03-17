شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: تعليمات موسيماني كلمة السر فى فوز الأهلي على فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمس، الثلاثاء، على فيتا كلوب ببطولة أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف شريف، فى تصريحات له، أن اللعب الجماعي سمة الفريق، وأن الأهم من تسجيل هدف في شباك فيتا كلوب هو تحقيق الفوز وتخطي الموقف الصعب في المجموعة الأولى، خصوصًا بعد التعادل أمام فيتا بالجولة الثالثة في القاهرة الأسبوع الماضي.

وأكد شريف أن الالتزام بتعليمات الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني كان كلمة السر في تحقيق الفوز الكبير، مشيرًا إلى أن التوفيق كان مع الفريق في استغلال الفرص وتسجيل ثلاثية دون رد على عكس ما حدث في مباراة الفريقين بالقاهرة.

وأضاف أن اللعب بجوار مروان محسن مهاجمًا ثانيًا منح له حرية التحرك وتبادل الأدوار في المنطقة الأمامية للمنافس واستغلال المساحات، ومن ثم نجح الفريق في تسجيل ثلاثة أهداف.

وقال إنه طلب من الجهاز الفني الاستمرار في الملعب عقب السقوط للإصابة، إلا أن المدير الفني بعد التشاور مع الجهاز الطبي قرر تبديله مع انطلاق الشوط الثاني للمباراة.

وأضاف أن الجميع تعاهد على تحقيق الفوز رغم الظروف الصعبة، خصوصًا أرضية الملعب التي كانت من النجيل الصناعي. وشدد مهاجم الأهلي على أهمية الفوز الكبير الذي تحقق أمس، لكن المشوار نحو الاحتفاظ باللقب لا يزال طويلًا.

واختتم محمد شريف حديثه بالتأكيد على سعادته بمواصلة تسجيل الأهداف، إلا أن سعادته الكبرى ستكون بالوصول إلى منصة التتويج باللقب، موجهًا الشكر إلى جماهير الأهلي التي لا تتوقف عن دعم ومساندة اللاعبين، متعهدًا بمواصلة العمل من أجل إسعادهم في الفترة المقبلة.