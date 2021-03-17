شكرا لقرائتكم خبر عن الغزال VS ريان.. من يقود الهجوم الأهلاوي الموسم المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت التساؤلات حول هوية المهاجم الأقرب لقيادة هجوم الأهلي في الموسم الجديد، حيث اشتعل الصراع بين ثنائي الأهلي المتوهجين خارج صفوفه للإعارة، أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا، وعمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، على قيادة هجوم الأهلي في الموسم المقبل.

الأهلي رغم ما يقدمه من مستوى ونتائج جيدة محليا وقاريا تحت قيادة موسيماني هذا الموسم، إلا أن خط الهجوم يشكل صداعا في رأس الجهاز الفني ومجلس الإدارة، في ظل تراجع مستوى مروان محسن وغياب تأثير والتر بواليا.

وبالنظر لقائمة هدافي الدوري هذا الموسم والذي يتصدره حسام حسن مهاجم سموحة برصيد 8 أهداف، يحل الثنائي عمرو جمال من الطلائع وياسر ريان من سيراميكا، في المرتبة الثالثة برصيد 6 أهداف، فيما لم يرق أيا من لاعبي الأهلي للدخول في قائمة الهدافين بعد مرور منتصف المسابقة تقريبا.

الأداء الذي يُقدمه عمرو جمال، مع نادي طلائع الجيش، جعل بعض خبراء الكرة المصرية، يطالب بعودته مرة أخرى لصفوف الأهلي في الموسم الجديد، في ظل الأزمة التي يعاني منها الفريق الأحمر في مركز قلب الهجوم.

كما استطاع أحمد ياسر ريان أن يفرض اسمه بقوة ضمن أبرز المهاجمين في الدوري، وذلك بعد ظهوره بمستوى مميز مع فريق سيراميكا، الذي انتقل له في الميركاتو الشتوي الماضي، قادما من النادي الأهلي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.