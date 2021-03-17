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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 17 / 3 / 2021 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها تحذير الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبي الفريق من التعامل مع السوشيال ميديا، أو الظهور في وسائل الإعلام خلال الفترة الحالية، حتى تحسن النتائج ومصالحة الجماهير.

كارتيرون يحذر لاعبى الزمالك من السوشيال ميديا ووسائل الإعلام

حذر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبي الفريق من التعامل مع السوشيال ميديا، أو الظهور في وسائل الإعلام خلال الفترة الحالية ، حتي تحسن النتائج ومصالحة الجماهير.

تغيب مندوبو ناديى الزمالك وبيراميدز عن الإجتماع الذى دعت إليه اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة اليوم الأربعاء، وذلك لشرح وجهة نظر الجبلاية بشأن جدول الدورى، ووضع خريطة جديدة للمسابقة؛ بهدف تخفيف ضغط المباريات التى تشكل عبئا على اللاعبين فى ظل تلاحم المواسم.

توفى صباح اليوم رضا حميدة لاعب الزمالك والمقاولون والترسانة السابق، وأحد نجوم الجيل الذهبى للكرة المصرية فى عقد الثمانينات .