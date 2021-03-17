شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُخصص برنامجا لرفع كفاءة مهاجمى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجهز الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برنامجًا خاصًا لتطوير الشق الهجومى فى الفريق الأبيض، خاصة بعدما شهد الفريق هبوطا حادا فى مستوى المهاجمين منذ رحيل مصطفى محمد الذى انتقل لصفوف جالطة سراى التركى لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

ويرغب الفرنسى باتريس كارتيرون فى تطوير مستوى مهاجمى الزمالك مروان حمدى والتونسى سيف الجزيرى والمغربى حميد أحداد، حيث يحتاج اللاعبون لزيادة الإيجابية على مرمى الخصم وترجمة كافة الفرص التى تُتاح للفريق لأهداف.

واعتمد كارتيرون فى مواجهة الترجى التونسى على أسامة فيصل لقيادة الهجوم، واستبعد مروان حمدى، الأمر الذى يُشير إلى حاجة المدير الفنى لتطوير بعض إمكانيات المهاجمين.

وخسر الزمالك من الترجى التونسى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

وبعد مباريات الجولة الرابعة بدوري الأبطال، وخسارة الزمالك أمام الترجي بهدف نظيف وفوز مولودية الجزائر على تونجيث السنغالى على أرضه بنفس النتيجة، أصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى: الترجي التونسي فى الصدارة برصيد 10 نقاط، مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، الزمالك في المركز الثالث برصيد 2 نقطة، تونجيث في المركز الرابع برصيد 1 نقطة.

رغم صعوبة الموقف إلا أن فرص الصعود لا تزال موجودة للزمالك، حيث أصبح الفريق الأبيض مطالبا بضرورة تحقيق الفوز في مباراتي الجولتين الخامسة أمام مولودية الجزائر والسادسة أمام تونجيث السنغالي، للوصول للنقطة 8، مع خسارة المولودية نفس الجولتين أمام الزمالك والترجي ليتجمد رصيده عند النقطة 8، ولكن سيتأهل الزمالك لتفوقه في المواجهات المباشرة أمام مولودية الجزائر بالتعادل في القاهرة وفوز الزمالك في الجزائر، حال حدوث السيناريو المذكور.