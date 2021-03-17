شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى وثنائى بيراميدز يخضعون للكشف الطبى فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الثلاثى رمضان صبحى وأحمد توفيق ومحمد حمدى لاعبو فريق بيراميدز إلى الكشف الطبي تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصرى الأول غدا الخميس، عقب تعرضهم للإصابة خلال المشاركة مع فريقهم في مباراة نامونجو التنزانى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك لمعرفة مدى إصابتهم والوقوف على موقفهم من الانضمام إلى معسكر الفراعنة الذى سوف ينطلق يوم 20 من الشهر الجارى.

وحدد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، يوم 19 مارس الجارى موعدا لإعلان قائمة المنتخب النهائية لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجارى، في إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وفضل الجهاز الفنى الانتظار لحين انتهاء أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز من خوض جولاتهم بالبطولات الأفريقية، على أن يعلن أسماء اللاعبين المختارين بعدها .

وأعلن الجهار الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمي المقبل، وشملت القائمة 6 لاعبين هم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، وأحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، ومصطفي محمد (جالطة سراي التركي).

وأكد محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أنه تمت مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الفيفا، موضحا أنه على تواصل مع هذه المجموعة المختارة للتنسيق حول تحديد رحلات الطيران لحضورهم للقاهرة والانضمام إلى رحلة الفريق المسافرة إلى نيروبي يوم 23 مارس.

ويدخل المنتخب معسكره المغلق بداية من 20 الشهر الجاري بانضمام اللاعبين المحليين عقب انتهاء مشاركة الأندية في البطولات القارية.