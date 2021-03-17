شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 17 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلى اليوم الأربعاء 17 / 3 / 2021 العديد من الأحداث التي تخص الفريق الكروي، أبرزها انضمام بدر بانون ووالتر بواليا واليو ديانج لمنتخبات المغرب والكونغو ومالي، وسفر بيتسو موسيماني إلى جنوب أفريقيا لقضاء الإجازة ببلاده.

كشف مسئولو النادي الأهلي أن صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبين عقب العودة من الكونغو، وبعد الفوز على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. أكد مصدر داخل النادى الاهلى أن صلاح محسن شعر بإجهاد في العضلة الأمامية، وهي العضلة التي كان يشكو منها منذ فترة بسبب برنامج التأهيل، ولكن فضل الجهاز الطبي عدم المجازفة به، على أن يكون جاهزا للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي في الأيام المقبلة، حيث كان بحاجة للراحة فقط.

تعرض أكثر من لاعب فى صفوف الأهلى، للإصابات خلال مباراة الفريق الأحمر ضد فيتا كلوب أمس الثلاثاء، والتى انتهت بفوز النسور الحمر بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، ولكنها كانت إصابات بسيطة لا تدعو للقلق. وكشف أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلى أن أيمن أشرف شعر بإجهاد فى عضلة السمانة فى الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي وفيتا كلوب، وقرر الجهاز الفنى استبدال اللاعب تفاديا لتفاقم الإجهاد فى عضلة السمانة، حيث يحتاج اللاعب للراحة يومين أو أكثر وبعدها ينتظم فى التدريبات بشكل طبيعي.

تخلّف بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن العودة مع بعثة الأهلي للقاهرة صباح اليوم الأربعاء، وتوجه من الكونغو إلى بلاده جنوب أفريقيا لقضاء إجازة مع أسرته. واستغل موسيماني الإجازة التي حصل عليها الفريق عقب مباراة فيتا كلوب لمدة خمسة أيام، لعدم وجود ارتباطات حالية، وقرر السفر رفقة جهازه المعاون إلي جنوب إفريقيا ـ مسقط رأسهم ـ؛ للاطمئنان على أسرهم، على أن يعود الجهاز الفني للقاهرة مع استئناف تدريبات الفريق يوم 23 مارس الجاري. وفاز الأهلي على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء باستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. يطير أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مالي خلال الساعات المقبلة؛ للانتظام إلى معسكر منتخب بلاده؛ والمشاركة معه في مباراتي غينيا وتشاد بتصفيات أمم إفريقيا المقبلة. وشارك أليو ديانج مع الأهلي في مباراة فيتا كلوب الكونغولي التى أقيمت أمس، الثلاثاء، بالكونغو، وفاز بها الأهلي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.