شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تتبرع لفرش مسجد بتنزانيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق لاعبو وإدارة نادي بيراميدز على القيام بعمل خيري خلال وجود البعثة في تنزانيا، وقررت البعثة تقديم مبلغ مالي لإنهاء عملية فرش أحد مساجد تنزانيا على هامش وجودها في العاصمة دار السلام لمواجهة فريق نامونجو في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقررت البعثة التبرع لفرش أحد المساجد القريبة من مدينة موانزا والتي تبعد لمسافة طويلة عن العاصمة دار السلام، في إطار العادة التي تحرص عليها بعثة بيرامبدز خلال رحلاتها الخارجية لخوض المباريات القارية.

وقابل سكان المدينة العمل الخيري ببعثة بيراميدز بالامتنان الشديد ووجهوا الشكر للفريق، ووجهوا الشكر لمصر وحضارتها العظيمة، وأزهرها الشريف الذي يعتبر منارة الإسلام في العالم.

وتغادر بعد قليل بعثة بيراميدز من تنزانيا على متن طائرة خاصة، فى طريقها للعودة إلى القاهرة، بعد تحقيق الفوز على نامونجو التنزانى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على استاد "بنجامين مكابا"، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل هدفى فوز بيراميدز رمضان صبحى من ركلة جزاء فى الدقيقة 71، وفى الدقيقة 85 سجل عمر جابر الهدف الثانى.

بهذا الفوز يعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ونكانا الزامبى ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.