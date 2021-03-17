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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 / 3 / 2021 العديد من الاخبار المهمة أبرزها، اتحاد الكرة يعلن انتهاء الدورى 30 سبتمبر بعد اجتماع الأندية.

اتحاد الكرة يعلن انتهاء الدورى 30 سبتمبر بعد اجتماع الأندية

اتحاد الكرة يعلن انتهاء الدورى 30 سبتمبر بعد اجتماع الأندية

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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