شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 / 3 / 2021 العديد من الاخبار المهمة أبرزها، اتحاد الكرة يعلن انتهاء الدورى 30 سبتمبر بعد اجتماع الأندية. اتحاد الكرة يعلن انتهاء الدورى 30 سبتمبر بعد اجتماع الأندية المنتخب يدرس استدعاء أحمد ياسر ريان وعمرو جمال لخط الهجوم الأندية ترفض إقامة مباريات كأس مصر بدون الدوليين الأهلي يعلن جاهزية أيمن وشريف طبياً لمنتخب مصر اتحاد الكرة يوافق على توقف الدورى أثناء أولمبياد طوكيو 2021 قيادات سابقة بالزمالك ردا على المستشار المالى: غرمنا أوباما وحازم فى عهد باتشيكو بيراميدز يهزم نامونجو بثنائية نظيفة فى عقر داره بـ"الكونفدرالية".. فيديو أسوان يخطر اتحاد الكرة بإقامة مبارياته بالدور الثانى على ملعبه الأهلى يهزم الزمالك 27 / 20 ويتوج بطلا لكأس مصر لسيدات اليد .. صور