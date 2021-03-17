"نرحب بكل ما يتعلمه".. أرتيتا يكشف سر تصويبات محمد النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بأن لاعبه محمد النني استطاع أن يسجل أهداف من تصويبات بعيدة المدى بفضل فترات طويلة من التدريب على هذا الأمر.

واستطاع محمد النني أن يسجل هدف رائع أمام أولمبياكوس في دور الـ16 من الدوري الأوروبي ليقود فريقه للفوز 3-1، وليواصل التسجيل مع الفريق في البطولات الأوروبية.

وقال أرتيتا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص مباراة العودة أمام أولمبياكوس المنتظرة غدًا الخميس: "حسنًا، الهدف كان له أهمية كبيرة بالنسبة للفريق، لأنه وضعنا في مكانة أفضل كثيرًا لقد كان هدفًا هامًا للغاية."

وتابع: "أنا في غاية السعادة معه لأنه يعمل بجد لأقصى درجة كل يوم، هو يتدرب في التدريبات مع راوندي (ستيف راوند عضو الجهاز الفني)، على التصويبات بعيدة المدى، هو حقًا يستحق هذا الشيء، عندما تتدرب تحصل على المكافأة في النهاية، وأنا سعيد أن مو فعلها."

وأضاف: "إذا استطاع أن يضيف كل هذه القدرات إلى ما يقدمه في المباراة، سيكون شيء رائع، عليه أن يتمسك بما يجيده، وإذا استطاع أن يضيف شيء أخر إلى الفريق سنرحب بذلك."