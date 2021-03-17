عماد متعب: كنت أتمنى تواجد تقنية الفيديو في نهائي 2007 أمام النجم الساحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه كان يتمنى تواجد تقنية الفيديو "الفار" خلال المباراة النهائي لدوري أبطال أفريقيا عام 2007 أمام النجم الساحلي.

وقال متعب في تصريحات لبرنامج "VAR" عبر قناة "اون تايم سبورتس1": "كان هناك ذكريات جيدة وسيئة مع التحكيم، والتحكيم حاله مثل أي شيء في الحياة، والحكم يُخطئ ويصيب مثله مثل اللاعب والمدير الفني وهذا أمر طبيعي جداً".

وأضاف: "كان في بعض الوقت اتعرض للظلم وأوقات أخذت حقي من التحكيم، لا يكون هناك مجاملة مقصودة ولكن يكون هناك عدم تقدير من الحكم، وكنت أتمنى وجود تقنية الفيديو في مباراة النهائي أمام النجم الساحلي عام 2007 والتي أقيمت في مصر".

وتابع متعب: "تعرضنا للظلم بشكل واضح، الطرد لعماد النحاس كان صحيحاً ولكن كان لنا ركلتين جزاء في الشوط الثاني كان بإمكانهما تغيير النتيجة، التحكيم في أفريقيا خلال السنوات الماضية كان صعب جدا، ويحصل أشياء كثيرة لا أحد يتوقعها في الملعب".

وواصل: "خلال مباراة صنداونز التي خسر فيها الأهلي بخماسية، لا أعتقد أن هناك ضربة جزاء على الشناوي لأنه لم يلمس لاعب صنداونز ومع ذلك تم احتساب ركلة جزاء، وهذه أشياء يمكن للفار أن يحلها، وخلال مباراة أياكس كيب تاون.. قمت بمراوغة الحارس ومن شدة الاصطدام به سقطت على الأرض مصابا وظللت 5 دقائق اتعالج والحكم لم يحتسب شيء وخرجت لإكمال علاجي وعندما عدت للملعب الحكم أشهر البطاقة الصفراء لي".

واختتم متعب تصريحاته: "في بطولة كأس الأمم أمام بنين سجلت هدف وكنت أرى أنني متسلل ولكن الحكم احتسب الهدف، ولكن إذا كان هناك فار كان سيلغي الهدف بالتأكيد".