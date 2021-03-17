المصري: انضمام رفعت للمنتخب.. وبعض الأندية طلبت إلغاء الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، أن المنتخب الأول طلب ضم أحمد رفعت، صانع ألعاب الفريق، في التجمع الدولي القادم.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

وأشار الخولي، في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، أن عدم إلغاء مسابقة الموسم الحالي، هو السبب في كل مشكلات الموسم الحالي، وضغط المباريات.

وأكمل: "الموسم الماضي اتهمونا وقتها بأن النادي المصري يبحث عن مصلحته، واليوم طالبت بعض الأندية بإلغاء مسابقة الدوري، ولكن من الصعب إلغاء المسابقة، هو قرار دولة، ويجب أن نتحمل كلنا لاستكمالها".

وأوضح أنه وفقا لما تم الاتفاق عليه اليوم فإن مسابقة الدوري ستنتهي قبل يوم 30 سبتمبر القادم.

وأضاف: "عرضنا استكمال بطولة الكأس بدون اللاعبين الدوليين، ولكن أغلبية الأندية رفضت".

وعن التجديد مع كريم العراقي ظهير أيمن الفريق البورسعيدي والمنتخب الأوليمبي، قال الخولي: "كريم العراقي جدد تعاقده مع المصري بعيدا عن تدخل الوكلاء، اللاعب استجاب لمطالبنا ووضع مصلحة النادي في المقام الأول".

واختتم: "محافظ بورسعيد كان له دور كبير في تقريب وجهات النظر بين مجلس إدارة المصري واللاعب، وأعطينا وعدا للعراقي بأنه في حالة تلقيه أي عرضا خارجيا سيوافق عليه مجلس الإدارة".