أربعاء الأبطال.. بايرن ميونخ 1 - 0 لاتسيو - تشيلسي 1 - 0 أتليتكو مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة بايرن ميونخ الألماني ونظيره لاتسيو الإيطالي وفريق تشيلسي الإنجليزي ونظيره أتليتكو مدريد.

ويتكون تشكيل بايرن ميونيخ من: ألكسندر نوبل، بنجامين بافارد، جيروم بواتينج، لوكاس هيرنانديز، ديفيد ألابا، جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا، سيرجي جنابري، توماس مولر، ليروى ساني، روبيرت ليفاندوفسكي.

بينما يتكون تشكيل لاتسيو من: بيبي رينا، آدم ماروشيتش، فرانشيسكو أتشيربي، ستيفان رادو، مانويل لاتزاري، ميلينكوفيتش-سافيتش، جونزالو إسكالانتي، لويس ألبرتو، محمد سليم فارس، خواكين كوريا، فيدات موريكي.

ويلعب توماس توخيل مدرب تشيلسي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: سيزار أزبليكويتا، كيرت زوما، أنطونيو روديجير

خط الوسط: ريس جيمز، نجولو كانتي، ماتيو كوفاسيتش، ماركوس ألونسو

الهجوم: حكيم زياش، كاي هافرتز، تيمو فيرنر

بينما يلعب دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: كيران تريبير، ستيفان سافيتش، خوسيه خيمينز، رينان لودي

خط الوسط: ماركوس يورينتي، كوكي، ساؤول نيجويز، يانيك كاراسكو

الهجوم: لويس سواريز، جواو فيليكس

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث المباريات فور بدايتها: