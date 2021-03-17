أربعاء الأبطال.. بايرن ميونخ 1 - 0 لاتسيو - تشيلسي 1 - 0 أتليتكو مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة بايرن ميونخ الألماني ونظيره لاتسيو الإيطالي وفريق تشيلسي الإنجليزي ونظيره أتليتكو مدريد.
ويتكون تشكيل بايرن ميونيخ من: ألكسندر نوبل، بنجامين بافارد، جيروم بواتينج، لوكاس هيرنانديز، ديفيد ألابا، جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا، سيرجي جنابري، توماس مولر، ليروى ساني، روبيرت ليفاندوفسكي.
بينما يتكون تشكيل لاتسيو من: بيبي رينا، آدم ماروشيتش، فرانشيسكو أتشيربي، ستيفان رادو، مانويل لاتزاري، ميلينكوفيتش-سافيتش، جونزالو إسكالانتي، لويس ألبرتو، محمد سليم فارس، خواكين كوريا، فيدات موريكي.
ويلعب توماس توخيل مدرب تشيلسي بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
خط الدفاع: سيزار أزبليكويتا، كيرت زوما، أنطونيو روديجير
خط الوسط: ريس جيمز، نجولو كانتي، ماتيو كوفاسيتش، ماركوس ألونسو
الهجوم: حكيم زياش، كاي هافرتز، تيمو فيرنر
بينما يلعب دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بالتشكيل التالي:
حارس المرمى: يان أوبلاك
خط الدفاع: كيران تريبير، ستيفان سافيتش، خوسيه خيمينز، رينان لودي
خط الوسط: ماركوس يورينتي، كوكي، ساؤول نيجويز، يانيك كاراسكو
الهجوم: لويس سواريز، جواو فيليكس
وانتظروا تغطية لأبرز أحداث المباريات فور بدايتها: