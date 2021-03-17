بيراميدز لا يعرف الهزيمة خارج أرضه في الكونفيدرالية (تسلسل زمني)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

واصل فريق بيراميدز، اليوم الأربعاء، هيمنته على المباريات التي يخوضها خارج أرضه ببطولة الكونفيدرالية بمكسب جديد على نظيره التنزاني، ناموجو الذي فاز عليه بهدفين نظيفين على الملعب الوطني بتنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وكان بيراميدز قد تأهل لنهائي بطولة الكونفيدرالية ولكنه هُزم أمام نظيره نهضة البركان بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما بالنسخة الماضية من المسابقة.

ولم يعرف بيراميدز الهزيمة خارج أرضه في المباريات التي خاضها ضمن منافسات بطولة الكونفيدرالية طيلة تاريخه؛ إذ نستعرض في السطور التالية مشواره خارج أرضه بالمسابقة القارية:

24 سبتمبر 2019: إيتوال دو كونغو 0-1 بيراميدز

29 سبتمبر 2019: شباب بلوزداد 0 - 1 بيراميدز

27 أكتوبر 2019: يونج أفريكانز 1 - 2 بيراميدز

1 ديسمبر 2019: رينجيرز 1 - 3 بيراميدز

29 ديسمبر 2019: المصري 1 - 2 بيراميدز

2 فبراير 2020: نواذيبو 0- 1 بيراميدز

1 مارس 2020: زناكو 0 - 3 بيراميدز

22 ديسمبر 2020: الاتحاد الليبي 0 - 1 بيراميدز

14 فبراير 2021 راسينغ أبيدجان 0 - 2 بيراميدز

17 مارس 2021: نامونجو التنزاني 0 - 2 بيراميدز