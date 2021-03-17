مجموعة بيراميدز.. الرجاء يفوز على نكانا خارج الأرض ويواصل مشاركة الصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

فاز الرجاء البيضاوي المغربي على مضيفه نكانا ريد ديفلز بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفدرالية.

ورفع الرجاء الذي يلعب في نفس المجموعة التي تضم بيراميدز بجانبه رصيده إلى 6 نقاط متساويًا مع وصيف النسخة الماضية الذي سبقه وفاز على نامينجو التنزاني عصر اليوم بنتيجة 2-0.

واستطاع الرجاء أن يتقدم في النتيجة بالدقيقة 47 من عمر المباراة عن طريق سفيان رحيمي من ركلة جزاء تولى المغربي المتألق تسديدها بنفسه.

وضاعف نوح سعداوي النتيجة لصالح الضيوف في الدقيقة 87 من عمر المباراة ليؤكد تحقيق فريقه النقاط الثلاث.

ويتوفق بيراميدز على الرجاء بأفضلية تسجيل الأهداف، لكن معيار المواجهات المباشرة الذي يلعب الدور الرئيسي في حسم موقف الفرق حال تساويها سيتحدد بين الفريقين عندما يلعبا مباراتين متتاليتين بالجولتين الثالثة والرابعة.