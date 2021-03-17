شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لأتلتيكو مدريد أمام تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف دييجو سيميونى المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني عن التشكيل الرسمى لمواجهة تشيلسي فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى إياب دور الـ 16 من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك.

الدفاع: لودى، خيمينيز، سافيتش، تريبير.

الوسط: كوكى، ساؤول، لورينتى، كاراسكو.

الهجوم: جواو فيليكس، لويس سواريز.