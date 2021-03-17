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تشكيل ناري لأتلتيكو مدريد أمام تشيلسي

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف دييجو سيميونى المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني عن التشكيل الرسمى لمواجهة تشيلسي فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى إياب دور الـ 16 من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك.

الدفاع: لودى، خيمينيز، سافيتش، تريبير.

الوسط: كوكى، ساؤول، لورينتى، كاراسكو.

الهجوم: جواو فيليكس، لويس سواريز.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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