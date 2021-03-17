شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل يعلن تشكيل تشيلسي أمام أتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف توماس توخيل ودييجو سيميونى المدير الفني لفريقى تشيلسي الإنجليزي، عن التشكيل الرسمى لمواجهة أتلتيكو مدريد فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى إياب دور الـ 16 من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

ويخوض تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميندى.

الدفاع: روديجر، زوما، أزبيلكويتا.

الوسط: جيمس، كانتى، ألونسو، كوفاسيتش

الهجوم: فيرنر، زياش، هافيرتز.