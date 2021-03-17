شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي: بيراميدز يسير بخطى ثابتة و قادرون على استعادة التوازن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم لنادي بيراميدز عن فرحته بفوز فريقه على نومانجو التنزاني، في البطولة التي جمعتهما اليوم الأربعاء.

وحقق بيراميدز الفوز بهدفين دون رد في مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال إكرامي: «المباراة كانت مهمة جدًا، وتحقيق الفوز خارج الديار هو أقصى طموح أي فريق، فالمكسب على أرض الخصم يمنحنا الثقة ويوصل رسالة للمنافسين»

وأوضح: «بيراميدز متصدر المجموعة بعد الوصول إلى 6 نقاط وتحقيق الفوز في أول مبارتين»

وتابع: «لاعبو بيراميدز اعتادوا خوض المباريات في مثل هذه الأجواء الصعبة في إفريقيا وهو أمر نعرفه عن الفريق قبل الانضمام إليه»

وأكد إكرامي: «بيراميدز يسير في البطولة الإفريقية بخطى ثابتة، وحدث بعض التقصير في الدوري ولكننا قادرون على استعادة التوازن وسنحاول الوصول إلى أبعد نقطة».

واختتم تصريحاته: «سعيد بالتواجد أساسيًا في صفوف الفريق وأتمنى أن أكون إضافة للنادي»