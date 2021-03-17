شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي خارج حسابات حسام البدري في معسكر المنتخب الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي أصبحت فرصة انضمامه لصفوف المنتخب الوطني مستحيلة بعد إصابته في لقاء فريقه أمام نامونجو مساء اليوم في الجولة الثانية من بطولة الكونفيدرالية.

وكان مصطفى المنيرى، رئيس الجهاز الطبي لفريق بيراميدز، أعلن أن رمصان صبحي أصيب بشدة في العضلة الخلفية خلال لقاء بيراميدز ونامونجو والذي فاز بها الفريق المصري بهدفين نظيفين.

وأكد المنيري خلال تصريحاته الصحيفة، بتوقيع الكشف على رمضان صحبي تبين أنه مصاب بشدة في العضلة الخفلية من الدرجة الثانية وعلاجه يتطلب ما بين 10 أيام أو أسبوعين.

وكان فريق بيراميدز حقق فوزا هاما خارج الديار على حساب مضيفه نامونجو بهدفين، على الملعب الوطني في تنزانيا بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة لمرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وسجل ثنائية بيراميدز في شباك نامونجو، رمضان صبحي وعمر جابر، ليحافظ الفريق بقيادة مدربه الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من انتصارين.