شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول و بايرن ميونخ ينضمان للصراع على أليساندرو باستوني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى كل من ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني في ضم أحد نجوم نادي إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقع المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني تحت رادار ثلاثة أندية ، حيث أشارت صحيفة «لاكازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن برشلونة أيضًا يسعى لضم اللاعب من أجل تدعيم خط الدفاع للموسم المقبل .

وأثار صاحب الـ21 عام إعجاب رونالد كومان ومسؤولي برشلونة بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع إنتر ميلان هذا الموسم.

وعلى الرغم من اهتمام برشلونة المستمر منذ عدة أشهر بالتعاقد مع باستوني، لكن ليفربول ومعه بايرن ميونخ فاجئا النادي الكتالوني بالدخول في سباق التعاقد مع اللاعب الإيطالي.

ويسعى بايرن ميونخ لضم المدافع الإيطالي ليضمن الصلابة الدفاعية للمواسم القادمة، بينما يسعى ليفربول لتدعيم خط دفاعه بعد المستوى المتدني الذي قدمه هذا الموسم بسبب الإصابات التي ضربت الفريق وأبعدته عن اللقب.

ومن المقرر أن ينتهي عقد باستوني مع إنتر ميلان في 30 يونيو 2023 ويرفض إنتر ميلان مناقشة فكرة بيع المدافع الإيطالي في الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة أنه أحد ركائز الفريق الذي يتصدر هذا الموسم.