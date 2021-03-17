شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يبحث ترتيبات انتقاله لصفوف برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، دائما ما تتجد الأخبار بشأن رحيله عن قلعة ليفربول خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة في ظل أزمة شارة القيادة وتراجع الفريق نسبيا عن مستواه داخل مسابقة الدوري الإنجليزي وابتعاد حتى الآن عن المربع الذهبي.

وفجر موقع everythingbarca الموالي لفريق برشلونة الإسباني مفاجأة، بعد أن نشرت تقرير يفيد أن محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربولي يناقش حالياَ عملية انتقاله للفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضاف التقرير، أن محمد صلاح معروض عليه أيضا الانضام لصفوف فريق ريال مدريد الإسباني، ومن المحتمل أن يرحل إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع التقرير: قد يكون محمد صلاح لاعب ليفربول يستعد لانتقال مفاجئ إلى برشلونة، وصلاح يناقش انتقال برشلونة. وأكد التقرير، أن محمد صلاح البالغ من العمر 28 عاما نافش بالفعل إمكانية ترك عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز والانتقال لصفوف فريق برشلونة أو ريال مدريد خلال نفس المناقشة.

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محمد صلاح يضع ساديو ماني في قفص الاتهام.. جماهير ليفربول تطالب برحيل السنغالي



تحت جماهير ليفربول النار على لاعبهم ساديو ماني عقب انتهاء لقاء ليفربول وولفرهامبتون بفوز الريدز بهدف نظيف سجله جوتا في الدقيقة الأخير من عمر الشوط الأول الذي أقيم مساء الاثنين 16/3/2021 ضمن منافسات الجولة 28 من عمر البريميرليج.

واتهمت جماهير ليفربول ماني بالحقد والغيرة تجاه محمد صلاح خاصة بعد رفض المهاجم السنغالي تمرير الكرة للمهاجم المصري في أكثر من موقف داخل المستطيل الأخضر، فيما طالب عدد من جماهير ليفربول برحيل الأسد السنغالي على ليفربول من أجل صلاح.

أجمعت جماهير ليفربول في الوطن العربي والأوروبي على أنانية ساديو ماني تجاه محمد صلاح. وقال أحد المشجعين العرب لفريق ليفربول، زيدان النبوي، على موقع ليفربول الرسمي، مبروك بنشجعكم عشان فخر العرب صلاح بس نفسنا يروح برشلونة بصراحة، عشان يعمل تاريخ وأرقام جديدة وإن شاء الله الهداف يا أبو مكة، ويامانى أنا بحبك يابنى صفى نيتك بقا وساعد صلاح شوية بلاش أنانية.

وائل كرماني، يقول، متهيألى لو الكورة مع مانى والفرصة الوحيدة لتسجيل الهدف والفوز أنه يمرر لـ صلاح هيفضل انهم يتهزموا على انه يمرر لصلاح ويحرز هدف، بقى شئ مقرف مشاهدة ليفربول وأنانية هذا اللاعب المسمى مانى. وأضاف شريف شيكو، مانى هو سبب ان صلاح وحش مانى لاعب أنانى و ذكى جدا فإنه ميوصلش صلاح للجون ، صلاح لاعب من ذهب .

وتابعت هبه أحمد، ماني لايمكن أن يباصي لصلاح واضح أنانيته وواضح غله من صلاح جدا رغم أن المفروض لو بيحب صلاح ووعاوزه ياخد الهداف يبقا كل الفريق يتعاون معاه لكن من الواضح الغل من ماني فقط حاليا كنا بنقول ارنولد كمان غلاوي من صلاح بس حاليا ارنولد اتعدل عن الاول بكتير وبيباصي لصلاح.

وقالت صفحة - Salah King of Europe يجب إجراء عملية مسح للاعب السنغالي من فريق ليفربول، فهذا الأمر سوف يساهم في زيادة أرقام وإحصائيات محمد صلاح.

وكان ليفربول فاز على فريقه ولفرهامبتون بهدف دون رد أحرزه جوتا عند الدقيقة الأخير من عمر الشوط الأول. وظهر اللاعب السنغالي ساديو ماني خلال هذا اللقاء بصورة أنانية تجاه محمد صلاح، الأمر الذي وضعه في مرمى نيران الجماهير الحمراء المشجعة لفريق الريدز.