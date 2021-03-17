مدرب فيتا كلوب يعلق على هزيمة فريقه أمام الأهلي: كنا جبناء



الشارقة - اميمة ياسر -

هاجم فلوران ايبينجي المدير الفني لفريق فيتا كلوب الكونغولي، لاعبيه عقب السقوط بثلاثية أمام الأهلي في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، مشدداً على أن اللاعبين تسببوا في خروج الفريق خاسراً بنتيجة ثقيلة أمام ممثل الكرة المصرية.

وقال فلوران ايبينجي في تصريحات لصحيفة "أكتيواليت" الكونغولية: " لعبنا بجبن في الشوط الأول أمام الأهلي واحترمنا الفريق المنافس أكثر من اللازم، في الشوط الأول كنت جبناء، وارتكبنا خطأين فادحين".

أوضح مدرب فيتا كلوب: "لا مبرر ما حدث، ولكن الأهلي عدل خطته التي لعب بها في مباراة الذهاب بالقاهرة وهو ما أربك حساباتنا، في الشوط الأول نجح الأهلي في تسجيل هدفين والهدف الثالث قتل المباراة لانه سجل عن طريق هجمة مرتدة".

ويحتل الأهلى المركز الثانى بالمجموعة برصيد 7 نقاط خلف سيمبا التنزانى الذى حقق الفوز بثلاثية نظيفة على المريخ السودانى، رافعا رصيده إلى 10 نقاط.