شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. الأهلى يتوج بطلا لكأس الكونفدرالية الأفريقية بهدف +90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن عماد متعب مهاجم فريق الأهلى ومنتخب مصر السابق فى السادس من ديسمبر 2014 من خطف أول بطولة كونفدرالية فى تاريخ الأندية المصرية وأهداها للقلعة الحمراء، فى الوقت القاتل من عمر المباراة، ليضيف إنجازاً شخصياً فى رصيد تتويجه ملكاً للحظات الأخيرة والأوقات القاتلة.

ونجح عماد متعب فى تسجيل هدف فوز الأهلى بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية على حساب سيوى سبورت برأسية من عرضية وليد سليمان حولها للشباك فى الدقيقة "91"، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة، وبات الأهلى أول نادٍ فى تاريخ الأندية المصرية يحقق لقب كأس الكونفدرالية عبر تاريخه.

ومن جانب أخر حقق فريق الأهلي أكثر من رقم قياسي بعد الفوز الغالي والثمين على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث أصبح ‏الأهلي أول فريق مصري يفوز في جمهورية الكونغو في البطولات الأفريقية من مجموع 23 مباراة.

وجاءت نتائج الفرق المصرية في الكونغو كالتالي، فوز مصر 1، فوز الكونغو 16، والتعادل 6 وجاء ‏أول فوز للأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا خارج ملعبه منذ الفوز على الترجي في نسخة 2018.

وحقق ‏الأهلي أكبر انتصار خارج أرضه في دوري أبطال إفريقيا منذ الانتصار على ماجي التنزاني بنفس النتيجة عام 1999