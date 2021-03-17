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إصابة رمضان صبحى خلال لقاء نامونجو.. وتراورى يتخلف عن العودة من تنزانيا

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة بنادي بيراميدز أن رمضان صبحي مهاجم فريق الكرة تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية خلال مباراة نامونجو في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

وأوضح المنيري أن اللاعب تعرض للإصابة خلال المباراة وبالكشف عليه وضحت إصابته بشد في الخلفية من الدرجة الثانية وسيخضع لأشعة ومبدئيا سيغيب لفترة تصل إلى 10 أيام بين العلاج والتأهيل.

 

شدد الطبيب على أن اللاعب سيخضع لأشعة بمجرد وصول بعثة بيراميدز إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح الخميس لتحديد مدى قوة وشدة الإصابة ومدة الغياب النهائية.

 

ويعانى أحمد توفيق من شد في العضلة الخلفية وسيغيب على إثرها لمدة أسبوع عن الملاعب للعلاج والتأهيل، على أن يجري أشعة لمعرفة مدى قوة الإصابة.

 

كما يعانى محمد حمدي من إصابة قوية في منشأ العضلة الأمامية اليسرى تعرض لها في اللقاء ويحتاج لعلاج وتأهيل لمدة 10 أيام بسبب تلك الإصابة، على أن يجري أشعة هو الآخر خلال الساعات المقبلة.

 

فى سياق أخر، يتخلف الدولي البوركيني إيريك تراوري عن مرافقة بعثة فريق نادي بيراميدز في رحلة العودة من تنزانيا إلى القاهرة، عقب الفوز على نامونجو، ووافقت إدارة البعثة على السماح للاعب بالتخلف عن رحلة العودة حيث يغادر العاصمة التنزانية دار السلام غدا في طريقه إلى واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو ليقضي الإجازة مع أسرته قبل الانضمام لصفوف المنتخب البوركيني الذي استدعاه للمعسكر الدولي في مارس الجاري.

 

وفاز بيراميدز على نامونجو التنزانى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على ستاد "بنجامين مكابا"، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل هدفى فوز بيراميدز رمضان صبحى من ركلة جزاء فى الدقيقة 71، وفى الدقيقة 85 سجل عمر جابر الهدف الثانى.

 

بهذا الفوز يعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ونكانا الزامبى ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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