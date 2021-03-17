شكرا لقرائتكم خبر عن العميد يعد حسام عاشور بالمشاركة في المباريات بعد فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، لاعب الفريق حسام عاشور، بالمشاركة في المباريات بعد فترة التوقف التي تنتهي بنهاية الشهر الجاري، بعدما قدم اللاعب الإضافة خلال الدقائق التي شارك فيها أمام البنك الأهلي في المباراة الأخيرة، والتي فاز بها زعيم الثغر بهدف دون رد، وارتقى بفضلها للمركز الرابع في جدول ترتيب الدورى.

وأشاد العميد بالتزام لاعب الأهلى السابق منذ بداية الموسم، رغم ابتعاده عن المشاركة في العديد من المباريات، مطالبا جميع لاعبيه أن يكونوا في التزام عاشور بغض النظر عن القرارات الفنية التي تحسم مشاركة أو ابتعاد البعض منهم.

واتفق حسام حسن مع الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائي التأهيل بالاتحاد السكندري، على وضع برنامج تأهيلي خاص لعاشور خلال فترة التوقف المقبلة، حتى تكتمل جاهزيته البدنية للاعتماد عليه في الفترة المقبلة.

حسام عاشور أحد أصغر من ارتدى شارة كابتن الفريق فى الأهلى، عندما حملها بدلا من أسامة حسنى الذى تم استبداله بين شوطى المباراة أمام اتحاد الشرطة "2010" قبل أن يتمم عامه الرابع والعشرين لمدة ربع ساعة حتى نزول أحمد بلال.

وتاريخيا، شارك حسام عاشور فى 5 بطولات لكأس العالم للأندية ولعب 11 مباراة، كما يعد اللاعب الوحيد من الأهلى الذى شارك فى كافة مبارياته فى البطولة فى المرات الخمسة 11 مباراة.

سجل عاشور هدفا للأهلى في مرمى طلائع الجيش فى الدورى يوم 20 أغسطس 2010 بعد مرور 33 ثانية فقط من بداية المباراة وهو أسرع هدف في تاريخ الاهلى بالدوري.

يملك حسام عاشور رقماً قياسيا يصعب تحطيمه، حيث شارك فى 154 مباراة ببطولات أفريقيا، ويحل وائل جمعة خلفه برصيد 114 مباراة.